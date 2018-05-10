Mesajlar Uygulamasında "Siyah Nokta" Sorunu
iOS'un Mesajlar uygulamasında özel hazırlanmış bu mesajı açtığınızda hem uygulama, hem de işletim sistemi çöküyor!
Mesajlaşma uygulamalarının özel hazırlanmış mesajlar yoluyla kilitlenmesine alıştık. Bu senenin başlarında iOS'un Messages uygulamasında çıkan bir sorun, özel hazırlanmış bir web sitesinin ön izlemesini yüklerken uygulamanın kilitlenmesine yol açıyordu. Yakın bir zamanda ise WhatsApp'ın benzer şekilde, özel bir metin mesajıyla çökertilebildiği anlaşılmıştı.
Bu sorunlar hızla onarıldı ancak iOS'un Mesajlar uygulamasında yeni bir sorun daha bulundu. Sorun, zararlı mesajın gönderilmesinin ardından sadece uygulamayı değil, bir bellek yönetim hatasıyla tüm işletim sistemini çökertiyor. Zararlı mesaj içerisinde bir dizi emoji ve siyah nokta bulunuyor. Bu yüzden sorun, "siyah nokta" sorunu olarak isimlendirildi.
Binlerce görünmez Unicode karakterinden oluşan mesaj, cihazın işlemcisinin kontrolden çıkmasına yol açıyor. Mesaj diğer cihazlarda da sorun çıkarabiliyor.. 9to5 Mac'e göre mesajı macOS'ta açmanız, bellek kullanımının fırlamasına neden oluyor.
Sorundan şu an itibariyle iOS 11.3 ve 11.4'ün beta sürümleri etkileniyor. Sorunu gidermek için Mesajlar uygulamasını kapatmanız, onu Force Touch ile ayrı bir sayfada açmanız (örneğin Yeni Mesaj sayfası) veya iCloud'a bağlı başka bir cihaz ile mesajı açmadan silmeniz gerekiyor.
Apple'dan sorunla ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak sorunu kısa sürede onarmasını bekleyebiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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