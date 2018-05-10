Mesajlar Uygulamasında "Siyah Nokta" Sorunu

iOS'un Mesajlar uygulamasında özel hazırlanmış bu mesajı açtığınızda hem uygulama, hem de işletim sistemi çöküyor!

Mesajlar Uygulamasında "Siyah Nokta" Sorunu

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