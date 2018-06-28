Mesajlaşma Efsanesi AIM'i Dirilttiler
Yakın zamanda bizlere veda eden geçmişin efsane mesajlaşma platformu, geçmişini unutmuş biçimde geri döndürüldü...
Eski sohbet platformlarının özlemini çekiyorsanız, sizin için yapabileceğimiz çok şey yok. Ancak AIM'i yeniden diriltme çabaları belki yüzünüzü güldürebilir.
Hobi için programcılıkla uğraşan Wildman Productions tarafından ortaya çıkarılan AIM Phoenix, eski istemcinin kodlarını temel alıyor. Programın en önemli noktası, eski kullanıcı adlarını ve arkadaş listelerinizi içermemesi. Yani her şeye baştan başlamanız gerekiyor.
Bu noktada verilerinizle ilgili bazı endişelere de sahip olabilirsiniz. AIM Phoenix'in kayıt sayfası göze şüpheli görünüyor. Yine de eski yazılımların tam anlamıyla ölmediğini görmek güzel.
Zeynel A. Öztürk
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