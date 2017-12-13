Messenger'a Snapchat Benzeri AR Özellikleri!
Facebook, Messenger'a eklediği yeni özelliklerle bir kez daha Snapchat'i hatırlattı!
Sanal gerçeklik şu an için takılmış bir durumda gibi görünüyor, ama aynı şey artırılmış gerçeklik için geçerli değil. Anlaşılan artırılmış gerçeklik, yoluna tam gaz devam ediyor.
Bunun farkında olan Facebook, World Effects adındaki yeni Snapchat-benzeri özelliği Facebook Messenger uygulamasına getiriyor. Basitçe bunlar, Snapchat'in World Lenses efektleriyle aynı şeyler.
Bu özellikle örneğin kalp gibi 3D bir objeyi bir fotoğrafa ekleyip gerçek hayatta oradaymış gibi gösterebiliyorsunuz. İşlevsel olaraksa, mesela geniş açılı bir fotoğrafta belli bir bölgeyi göstermek için fotoğrafa üç boyutlu bir ok yerleştirebilirsiniz.
Bu haber, Facebook'un artırılmış gerçeklik Kamera Efektleri Platformu'nu ve AR Studio setini genel kullanıma açtığı açıklamasıyla örtüşüyor, bunlarla geliştiriciler, yüzünüze oturan "maskeler" yapabiliyorlar. Bu ayrıca bağımsız geliştiricilerin kendi World Lens'lerini yapabileceği anlamına da geliyor.
Orijinal olarak set, sadece 2,000 civarı seçeneğe sınırlıydı, aralarında Game of Thrones'un Night King filtresi veya Star Wars'tan Kylo Ren filtresi gibi çok bilinen şeyler bulunuyordu.,
Bu aslında bir anlamda Facebook'un Apple ve Google'a yetişme çabası, çünkü onlar geliştiriciler için kendi AR setlerini bu senenin başlarında çıkarmıştı.
H. Hüseyin Öztürk
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