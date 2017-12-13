Messenger'a Snapchat Benzeri AR Özellikleri!

Facebook, Messenger'a eklediği yeni özelliklerle bir kez daha Snapchat'i hatırlattı!

Messenger'a Snapchat benzeri AR özellikleri!

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