Meta, Putin İçin Ölüm Çağrısı Yapma Serbestliğini Kaldırıyor mu?

Meta, Ukrayna'daki Facebook kullanıcılarının Rusya Devlet Başkanı Putin'in ölümü için çağrıda bulunmasına ve Rusya ordusu hakkında şiddet içerikli mesajlar yazmalarına izin veren geçici muafiyetten, en azından biraz olsun geri adım atıyor olabilir. Reuters, Meta küresel ilişkiler Başkanı Nick Clegg'in, şirketin herhangi bir devlet başkanının ölümü çağrılarına izin vermeyeceğini açıkça belirtmek için denetimini "daralttığını" belirten bir şirket içi gönderi gördüğünü iddia ediyor. Ancak sosyal medya devi, Rus askerleri konusundaki fikrini değiştirmemiş gibi görünüyor. Yani yeni karar, devlet başkanlarını ve dolayısı ile Putin'i içeriyor.
Meta, yeni politikayı Engadget'a da onayladı, ancak konu hakkında daha fazla yorum yapmadı. Clegg, Meta'nın politikadaki değişikliği sosyal medya devinin moderasyon uygulamalarını şekillendirmeye yardımcı olan Gözetim Kurulu ile paylaşacağını söyledi.
Bu kararın tekrar gözden geçirilmesi, Meta'nın şiddet çağrıları konusundaki önceki duruşuna yanıt olarak Rusya'nın Instagram'ı yasaklaması ile yakın zamana denk geliyor. Ülke Facebook'u zaten engellemişti ve eyalet savcılarının bir mahkemeye Meta'yı önceki şirket politikasını göz önünde bulundurarak "aşırılıkçı bir örgüt" olarak etiketleme çağrısında bulundukları biliniyor.
Meta'nın yenilenen yaklaşımının ardından Rusya'nın herhangi bir yasağı kaldırıp kaldırmayacağı belli değil. Devlet, Twitter ve Zello da dahil olmak üzere siyasi muhalefeti bastırmak için birden fazla yabancı internet hizmetini engelledi veya sınırlandırdı ve CNBC, savcıların önceki Ukrayna politikasına yanıt olarak şirket hakkında cezai soruşturma başlattığını söyledi. Meta'nın Kremlin'de fazla desteği yok ve bu görüşün yakın zamanda değişmesi pek mümkün değil gibi gözüküyor...
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