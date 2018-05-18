Metal Gear Survive İncelemesi

İçinde Snake olmayan ve Kojima'nın yapmadığı bir Metal Gear oyunu olur mu? Oldu ama, bakalım ne kadar oldu?

Metal Gear Survive incelemesi

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