Metaverse Ekonomiyi ve Tüketicileri Nasıl Etkileyecek?

İnternetten sonra en önemli buluş ve geleceğin dijital dünyası olarak nitelendirilen Metaverse, oluşturduğu sanal evrenler ile çevrimiçi kullanıcılara yakın zamanda yepyeni bir deneyim sunacak.