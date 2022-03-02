Metaverse Ekonomiyi ve Tüketicileri Nasıl Etkileyecek?

İnternetten sonra en önemli buluş ve geleceğin dijital dünyası olarak nitelendirilen Metaverse, oluşturduğu sanal evrenler ile çevrimiçi kullanıcılara yakın zamanda yepyeni bir deneyim sunacak. Büyük teknoloji devlerinin farklı evrenlere yönelik yatırımlarına ek olarak, şirketlerin Metaverse dünyasındaki yatırımları ve çalışmaları da yeni bir ekonomi oluşturacak. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye'nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, Metaverse'ün ekonomi ve tüketici özelinde uzun vadede oluşturacağı etkileri açıkladı.
Yeni istihdam kaynakları sağlayacak
İngilizce "Meta" ve "Universe (Evren)" kelimelerinin kısaltılmışı olarak kullanılan Metaverse, gerçek ve sanal dünyanın birleştiği yeni bir 'dijital dünya' olarak tanımlanıyor. Böyle bir dijital dünyada insanlar, farklı dijital evrenlere/ortamlara Metaverse'e uygun aletlerle geçiş yapabilecek ve sanal ortamda iletişim kurma fırsatı yakalayacak. Metaverse dijital evreni, herkesin bu dijital dünyada oluşturacağı 3D avatarlar (sanal karakterler) sayesinde gelecekte işe gidip gelmeden ofisteymiş gibi çalışma olanağının yanı sıra arkadaşlarla birlikte bir konsere katılma veya bir arkadaş davetine hologram olarak ışınlanabilme ve dahil olma olanağı sunacak.
Yeni bir dijital dünya vadeden Metaverse teknolojisi, yeni istihdam ve insan kaynaklarına yönelik ihtiyaçları beraberinde getirecek. Sanal emlak uzmanı, risk yönetimi uzmanı, blockchain geliştiricisi, dijital dedektif, oyun tasarımcısı, dijital satış uzmanı, siber güvenlik uzmanı ve pazarlama yöneticisi gibi meslek grupları Metaverse evreninde ilgi görecek.
Yatırım alanları oluşacak
Metaverse kavramının ortaya çıkması ve tüm dünyada hızlı bir şekilde yaygınlaşması sonucunda küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlerin yatırım stratejilerinde köklü değişiklikler meydana gelecek. Şirketler Metaverse ekosistemi içerisinde hızlı bir şekilde yerini almaya başlayacak. İlerleyen yıllarda Metaverse evrenine yatırım yaparak faaliyetlerini yürüten şirketlerin sayısında artış olacak.
NFT satışları yaygınlaşacak
Günümüzün bir diğer teknoloji trendi NFT, Metaverse ile eş zamanlı yükselişini sürdürüyor. Türkçe karşılığı ile "Değiştirilemeyen Token" ya da "Değişmesi mümkün olmayan para" olarak tercüme edilen ve bir blok zinciri (blockchain) teknolojisi olan NFT, metaverse evreniyle birlikte daha fazla önem kazanacak teknolojilerden biri olacak. Günümüzde hem finans hem de sanat dünyasında popüler hale gelen ve 'Non-Fungible Token'in kısaltması olan NFT, blockchain adı verilen teknoloji sayesinde dijital dünyada birbirinin yerine geçemeyen benzersiz öğeleri temsil edebiliyor. Metaverse evrenlerinde NFT müzayedelerinin açılması ve bazı Metaverse platformlarında yer alan tüm parçaların NFT statüsünde değer görmesi, NFT pazarını canlandıracak. "The First 500 Days", "Crypto Punk", "Crossroad" ve "Ocean Front" gibi önemli NFT parçalarının da değerinin artması bekleniyor.
Kripto para borsaları artacak
Günümüzde birçok kripto para borsası ve binlerce kripto para birimi bulunuyor. Metaverse platformlarının Sand, Mana, Ceek, AXS ve OVR gibi kendi kripto para birimlerini oluşturduğu veya farklı kripto para projelerini desteklediği görülüyor. Birkaç yıl içerisinde Metaverse ekosistemine yönelik ortaya çıkan kripto para birimlerinin büyük değerlere ulaşacağı ve kripto para borsalarının sayısının artacağı tahmin ediliyor.
Yeni teknolojik ürünlere ihtiyaç doğacak
Başta sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve karma gerçeklik olmak üzere birçok teknolojik ürünün Metaverse evreninin ihtiyaçlarına göre yeniden revize edilmesi bekleniyor. Ayrıca ilerleyen yıllarda Metaverse evreninin gelişimine paralel olarak yeni teknolojik ürünlerin de piyasaya sürüleceği düşünülüyor.
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