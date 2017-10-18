#MeToo Hashtag'ı Çok Hızlı Yayılıyor!

#MeToo hashtag'ı cinsel tacize uğrayanların sosyal medyada içini döktüğü ve farkındalık yarattığı bir trend haline geldi!

#MeToo hashtag'ı çok hızlı yayılıyor!

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