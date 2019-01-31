Metro Exodus'un PC gereksinimleri hayret verici!
Pek çok platformda uzun süredir karşımıza çıkan Metro serisi Exodus isimli oyunla taçlandırılıyor. Ancak yapımın PC gereksinimleri biraz yüksek!
- Barış Terun
Metro serisinin son oyunu Exodus için geri sayım başladı. Yapım, bir ay içinde satışa sunulacak. Yapımcı firma 4A Games; Metro Exodus'un asgari, önerilen, yüksek ve ekstrrem sistem gereksinimlerini açıkladı.
Metro Exodus'un asgari sistem gereksinimleri bile, pek çok yeni oyunun ihtiyaç duyduğundan çok daha ötede. Tapım; tavsiye edilen sistem gereksinimlerine sahipseniz, 1920x1080 pikselde 60 FPS'ye destek veriyor. Ne var var ki; oyunu yüksek veya ekstrem seviyede oynamak isterseniz, küçük bir serveti gözden çıkarmanız gerekiyor. Şimdi de sistem gereksinimlerini paylaşmak istiyoruz:
Asgari gereksinimler:
1080p - 30fps
OS: Windows 7, 8 veya 10
İşlemci: Intel Core i5-4440
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: GTX 670, GTX 1050 veya Radeon HD 7870
Direct X: 11 or 12
Önerilen Sistem Gereksinimleri
1080p - 60fps
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-4770K veya dengi
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: GTX 1070, RTX 2060 veya AMD RX Vega 56
VRAM: 8 GB
Direct X: 12
Üst Düzey Sistem Gereksinimleri:
1440p at 60fps
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-8700K veya dengi
RAM: 16 GB
GPU: GTX 1080 TI, RTX 2070 veya AMD RX Vega 64
VRAM: 8 GB
Direct X: 12
Ekstrem Sistem Gereksinimleri
4K - 60fps
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i9-9900K veya dengi
RAM: 16 GB
Ekran Kartı: RTX 2080TI
VRAM: 11 GB
Direct X: 12
Metro Exodus, 15 Şubat'ta Xbox One, Sony PlayStation 4 ve PC platformlarında satışa sunulacak. Aksiyon-RPG türündeki ürün, 4A Games tarafından geliştirilip, Deep Silver tarafından yayınlanacak.
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