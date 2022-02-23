Michelin, Havasız Lastikler Üretmek İçin Düğmeye Bastı!

Uzun yıllardır havasız lastiklerin hayali kuruluyor ve bu hayalin nedenini anlamak zor değil. Havasız lastikler, lastiklerin patlamayacağı ve lastik basıncı uyarıları ile uğraşmanın gerekmeyeceği bir geleceği temsil ediyor. Michelin de bu hayali gerçeğe dönüştürmek için çalışıyor ve şimdi, CNN'nin yayınladığı habere göre, bu hayali gerçekleştirmeye oldukça yaklaşıyor.
Michelin, yeni nesil Chevrolet Bolt ile piyasaya sürülebilecek havasız bir lastik üzerinde General Motors ile yakın bir şekilde çalışıyor. Bir EV'deki havasız lastiklerin en büyük avantajı, verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak ve yuvarlanma dirençlerini azaltmak için her zaman doğru basınca sahip olabilmesi. Daha az dönüş direnci, daha fazla batarya ve dolayısıyla daha fazla ağırlık eklemeden daha fazla menzil anlamına geliyor ve bu da herkesin işine yarayan bir şey.
GM, başka bir Bolt nesli ürettiğini açıkça onaylamasa da, yakında çıkacak olan Ultium ile çalışan elektrikli araç serileri, muhtemelen Bolt şekilli ve nispeten Bolt fiyatlı bir model içerecek. Varsayımsal olarak uygun fiyatlı bu EV'lerin havasız Michelin lastiklere kavuşması bekleniyor.
Michelin havasız lastikleri, lastiğin yapısını sağlamak için hava yerine esnek kaburgalar kullanıyor. Bu kaburga benzeri destekler, açıkta ve atmosferle temas halinde bırakılıyor.
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