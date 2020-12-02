Microsoft, 2020 Yılının En Çirkin Windows Sweetshirt'ünü Seçti

Microsoft 2018'de "çirkin sweetshirt" kampanyasını başlatmış ve ilk ürünü olarak korkunç bir Windows 95 temalı sweetshirt dağıtmıştı. 2019'da bu sefer Windows XP kullanıldı. Bu yıl ise kampanyanın teması Microsoft Paint oldu ve artık Xbox Gear Shop'tan satın alınabiliyor. Bu arada isteyenler eski Windows 95 ve XP sweetshirt'lerini de satın alabiliyor.
Firma bu yıl kodlama dünyasında kadınlara verdiği desteği bu sweetshirt'lerin gelirlerini bu dünyayı destekleyen aktivitelere aktararak gösteriyor. Satılan her ürün için Microsoft 20 dolar hibe edecek, ayrıca ne olursa olsun 50.000 dolar hibeyi de garanti ediyor.
Söz konusu sweetshirt'leri görmek için Xbox Gear Shop'a aşağıdaki linkleri kullanarak bağlanabilirsiniz:
Sweetshirt'lerin fiyatı 69,99 dolar ve eğer ilgileniyorsanız hızlı davranmanız gerekli, zira Windows 95 versiyonunun stokları tükendi bile...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın