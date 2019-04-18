Microsoft, 50 inçlik Surface Hub 2S Ekranı Tanıttı
Microsoft, devasa ekranlı bilgisayarı Surface Hub 2S'i tanıttı.
Microsoft'un, yaklaşık 1 yıl kadar önce tanıttığı Surface Hub 2 ekranı, aradan geçen bir yıl sonra yeni modeliyle bir kez daha iş ortaklarına tanıtıldı. Yeni modelin adı Surface Hub 2S olurken, ekranın büyüklüğü ise 50 inç olarak görünüyor. Microsoft'un 85 inç boyutunda Surface Hub'ı ise gelecek sene tanıtması bekleniyor. 50 inçlik Surface Hub 2S ise haziran ayından itibaren satışa çıkacak.
Daha ince bir ekran ve daha hafif bir yapıda tasarlanan Surface Hub 2S, ofisler için geniş kullanım özellikleri getiriyor. Video konferanslar için uygun tasarlanan Surface Hub 2S, çevresinde 8 hoparlör bulunduruyor. Surface Hub 2 kamera ile beraber gelen yeni cihaz, 4K+ çözünürlüğünde görüntü üretebiliyor.
Aslında Surface Hub 2S'i bir ekrandan ziyade büyükçe tasarlanan hepsi-bir-arada bilgisayar şeklinde düşünebilirsiniz. Zira Surface Hub 2S, Intel Core i5 işlemciden güç sağlıyor. 8 GB RAM ve 128 GB SSD'nin de sahibi olan Surface Hub 2S, Wi-Fİ 802.11ac ile uyumlu yapıda.
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