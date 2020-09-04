Microsoft'un Antivirüs Çözümü Defender'ı, Virüs İndirmek İçin Kullanıyorlar

Microsoft Defender'ın yeni bir işlevi, bir güvenlik araştırmacısına göre zararlı indirmek için kullanılabilir. İşte Defender'da ortaya çıkan şaşırtıcı tehlike.