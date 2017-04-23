Microsoft, Araştırma İçin 10 Milyon DNA Dizisi Aldı
Yazılım devi, dijital veri depolama araştırması için önemli bir satın alıma imza attı. Ama bu kez alınan, bir şirket değil; çok farklı bir şey!
Geçtiğimiz yıl, Microsoft yaptığı açıklamada Twist Bioscience ile birlikte çalışacağını ve dijital depolama araştırması için 10 milyon DNA dizisi satın alacağını söylemişti. Bugün, iki şirket işbirliklerini genişleteceklerini, Washington Üniversitesi de araştırmaya katacağını ve 10 milyon DNA dizisi daha satın alacağını bildirdi.
Twist Bioscience en son şu açıklamayı yaptı: "Birlikte bir yıldan uzun süre çalıştıktan sonra, depolama sıklığını geliştirildi, yani dizi başına daha fazla veri şifrelendi ve DNA üretiminin işlem hacmi büyüdü, bu sayede DNA dijital depolama ücretini düşürmeyi başardık."
Araştırma başladıktan sadece bir kaç ay sonra, ekip 200 megabyte'lık veriyi bir DNA dizisine %100 isabet oranıyla şifrelediklerini ve çözdüklerini açıkladı. Ancak Microsoft ve Twist Bioscience, DNA depolamayı araştıran tek ekip değil.
Columbia Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, geçtiğimiz ay 215 petabyte veriyi sadece bir gram DNA'ya gömüp tekrar çıkarabildiklerini açıklamıştı. Ancak işlemin maliyeti oldukça yüksek; DNA'ya veri gömmek 7,000$, okumak ise 2,000$'a mal oluyor.
Diğer teknolojilerin ilerlemesiyle bu fiyatların gelecekte düşmesi kaçınılmaz. Özellikle de DNA depolamanın faydalarını düşünecek olursak. Bilim insanları DNA ile saklanan verilerin binlerce yıl bozulmadan korunabileceğini söylüyor.
Microsoft Kıdemli Araştırmacı Karin Strauss şunları söyledi: "DNA depolama teknolojisinin yaygın hale gelmesi için bir çok zorluğu aşmamız gerekiyor. Güvenli veri depolama teknolojilerine olan talep inanılmaz bir hızla artıyor ve DNA depolama bu talebe cevap olabilir."
Ali Ruhi Öztürk
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