Microsoft Başkanından Şok İtiraf: "Tarihin Yanlış Tarafındaydık"

Microsoft'un başkanı tarihi bir itirafta bulundu; isim vermeden eski CEO Steve Ballmer'ın, açık kaynak kodu konusunda firmayı yanlış yoldan götürdüğünü söyledi.

Microsoft: "Tarihin Yanlış Tarafındaydık"
Brad Smith

Microsoft'un başkanı Brad Smith, firmanın geçmişte açık kaynak konusunda doğru çizgide olmadığını itiraf etti. Son senelerde açık kaynağı destekleyen Windows devi, şüphesiz bunu her dönemde yapmadı.

Firma, eski CEO Steve Ballmer'ın "Linux bir kanserdir" dediği günleri gerilerde bıraktı ancak belli ki bunun etkilerini ve hatıralarını unutmuş değil. Bu anlayışın yanlış olduğunu kabul eden Smith, MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı (CSAIL) tarafından düzenlenen bir sohbette şunları söyledi:

"Yüzyılın başında açık kaynak patladığında Microsoft tarihin yanlış tarafındaydı. Bunu kişisel olarak söyleyebilirim."

Smith, şunları ekledi: "İyi haber, hayatınız yeterince uzunsa şunu öğrenebilirsiniz... Değişmeniz gerektiğini."

Sohbette Smith'in önceki ABD başkanı Barrack Obama ile bir görüşmesinden de ilginç ayrıntılar paylaşıldı. Donald Trump'ın selefi Obama, Microsoft'un gözetleme ve özel kişilerde veri tutma davranışlarının, gelecekte firmanın önüne geleceğini söylemişti: "Hükümete getirdiğiniz taleplerin sizin de önünüze geleceği bir an olacaktır."

Smith bunun o zaman için derinlemesine bir değerlendirme olduğunu ve bu değerlendirmeyi bir kenara not ettiğini, o sırada kimsenin bu sözleri not almamasının kendisini şaşkına uğrattığını da sözlerine ekledi. Tabi, eğer Smith bu notlarını Microsoft'un gizlilik takımlarına iletseydi, belki firma Avrupa'da çeşitli gizlilik fiyaskoları yaşamayacak ve cezalarla karşılaşmayacaktı.

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