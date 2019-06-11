Microsoft, Başlat Menüsü İçin Fikrinizi Soruyor
Microsoft'un, Windows 10'un defalarca tartışma konusu olmaktan kurtulamayan Başlat Menüsü hakkındaki fikrinizi sormaya başladığı ortaya çıktı!
Windows 10'un Başlat Menüsü, işletim sisteminin en çok dikkat çeken, hassas işlevlerinden bir tanesi. Şimdi Microsoft, zaman zaman tartışılan ancak Windows 10'da genellikle memnun olduğumuz menü hakkında fikrimizi soruyor.
Bleeping Computer'a göre bazı Windows 10 kullanıcıları, Windows'ta "Başlat Menüsünden ne kadar memnunsunuz?" sorusuyla karşılaşıyor. Soruya tek yıldızdan beş yıldıza kadar cevap verebiliyorsunuz. Daha da önemlisi, puan verdiğiniz kısmın altında Microsoft'a Başlat Menüsüyle ilgili önerilerde bulunabiliyorsunuz.
Microsoft, başına Satya Nadella geçtiğinden bu yana geri bildirime önem veriyor. Firma daha önce görev çubuğu ve diğer Windows 10 bileşenleri için de kullanıcılarına kulak vermişti. Firma Başlat Menüsünü muhtemelen ciddi biçimde elden geçirmeyi düşünüyor ve bu sırada topluluğun bilgeliğinden mahrum kalmak istemiyor.
Mayıs 2019 güncellemesi, Başlat Menüsünde bazı ayarlamalar yapmış, ön yüklü uygulamaları kaldırmaya izin vermişti.
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