Microsoft, bazı ofis alanlarını ağaçevlere taşıyor
Microsoft, ofis alanlarının bir kısmını devasa ağaç-ofislere taşıyor!
Microsoft Blog'undaki yeni bir gösterim, firmanın yeni çalışma alanını tanıttı. Yayınlanan uzun yazıda devasa ağaç evlerin bütün özellikleri anlatılıyor.
Tahmin edilebileceği gibi bu ağaç evler, pek çok kişinin arka bahçesinde sahip olabileceği türde yapılar değil. Bu ortamda üç farklı yapı var: İki adet açık alan ünitesi ve uygun bir güvenli alan sunan üçüncü kapalı bölüm. Açık alanlar şu anda kullanıma hazır iken, kapalı olan üçüncü alanın yıl sonuna kadar hazır olması bekleniyor.
Bu ağaç evler oldukça ilgi çekici olsa da Microsoft, bütün ofis alanlarını ağaçların üstüne taşımayı planlamıyor. Bunun yerine bu üniteler, "teknoloji kullanan açık hava bölgeleri" olarak tanımlanan yeni bir sistemin parçası olarak karşımıza çıkıyor. Bu isimlendirmeden de anlaşılabileceği gibi bu ağaçlar bol miktarda teknoloji var ve bunların arasında suya dayanıklı mobilyalar, iyi gizlenmiş bol miktarda priz ve tabi ki Wi-Fi bulunuyor.
Yazıda belirtilene göre bu alanların ağaçlarla uyumlu olmaları ve ihtiyaca göre genişleyerek daralmaları gerekiyor. Bu planların ne kadar uzun ömürlü veya kullanışlı olduğunu ise ancak zaman gösterecek.
Levent Öztürk
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