Microsoft, bazı ofis alanlarını ağaçevlere taşıyor

Microsoft, ofis alanlarının bir kısmını devasa ağaç-ofislere taşıyor!

Microsoft ofislerine ağaçlara taşıyor...

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Microsoft, bazı ofis alanlarını ağaçevlere taşıyor

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