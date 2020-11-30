Microsoft'un Beklenen Surface Pro 8'i ve Surface 4'ü İnternette Göründü

Microsoft'un bir sonraki dizüstü bilgisayarları olacak olan Surface Pro 8 ve Surface 4 modelleri internette göründü.

  • Ercan Uğurlu
Surface Pro 8 ve Surface 4 görüntülendi

Microsoft'un Surface dizüstü bilgisayar ailesinin yeni 2 üyesi Surface Pro 8 ve Surface 4 modelleri görüntüleriyle ortaya çıktı. Güney Kore'de sertifikasyondan sonra sızan 2 laptop, tasarımıyla hayal kırıklığı yaratıyor. Zira bir değişiklik sunmuyorlar.

Twitter'da ortaya çıkan sızıntıya göre Surface Pro 8 ve Surface 4 model numaraları ve görüntüleriyle kendini gösterdi. Surface 4, 1950 kod adıyla görünürken, Surface Pro 8 ise 1960 model numarasına sahip. Öte yandan Surface Pro 8'in bir de 1961 olarak kodlanan LTE varyantı mevcut.

Tasarım olarak büyük yenilik getirmeyen modellerden Surface Pro 8, Intel Xe ekran kartı içerecek ve Intel 11'inci nesil işlemcilerden güç sağlayacak. Bu modelde Intel Core i7-1165G7 işlemciyi görmemi olası. Ayrıca 32 GB'a kadar bellek desteği de yer alacak. Surface 4'te ise Intel ve AMD seçenekleri yer alacak.

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