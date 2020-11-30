Microsoft'un Beklenen Surface Pro 8'i ve Surface 4'ü İnternette Göründü

Microsoft'un Surface dizüstü bilgisayar ailesinin yeni 2 üyesi Surface Pro 8 ve Surface 4 modelleri görüntüleriyle ortaya çıktı. Güney Kore'de sertifikasyondan sonra sızan 2 laptop, tasarımıyla hayal kırıklığı yaratıyor. Zira bir değişiklik sunmuyorlar.
Twitter'da ortaya çıkan sızıntıya göre Surface Pro 8 ve Surface 4 model numaraları ve görüntüleriyle kendini gösterdi. Surface 4, 1950 kod adıyla görünürken, Surface Pro 8 ise 1960 model numarasına sahip. Öte yandan Surface Pro 8'in bir de 1961 olarak kodlanan LTE varyantı mevcut.
#Surface EXCLUSIVE
2021 new devices
1950: Surface Laptop 4 (first pic)— cozyplanes (@cozyplanes) November 26, 2020
1960: Surface Pro 8 (second pic)
1961: Surface Pro 8 with LTE pic.twitter.com/LstVtmHCwK
Tasarım olarak büyük yenilik getirmeyen modellerden Surface Pro 8, Intel Xe ekran kartı içerecek ve Intel 11'inci nesil işlemcilerden güç sağlayacak. Bu modelde Intel Core i7-1165G7 işlemciyi görmemi olası. Ayrıca 32 GB'a kadar bellek desteği de yer alacak. Surface 4'te ise Intel ve AMD seçenekleri yer alacak.
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