Microsoft Binlerce Kişiyi Daha İşten Çıkarabilir!
İddialara göre Microsoft, bu alanda yapacağı yeniden yapılandırma sonucunda binlerce kişiyi işten çıkarabilir!
İddialar doğruysa Microsoft, bu hafta satış gücünde yapacağı büyük değişiklikleri duyurmaya hazırlanıyor. Konuya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre firmanın kurumsal müşteri bölümü, küçük ve orta boyutlu bölümlerden biri veya birkaçıyla birleştirilecek.
Microsoft'un çalışanları yıllardır kendi başına çalışabilen yazılımlar satmaya alışkınlar. Ancak firmaların giderek buluta yönelmeleri, Microsoft'un da satış stratejisinde bir değişim ihtiyacı doğurdu. Yazılım devi şimdi satış gücünün boyutlarını küçültüp tekrar yapılandırarak, müşterilerini buluta taşınmaya ikna etme çalışmalarına başlayacak. Amaç ise bulut hizmetlerinde lider olan Amazon'u yakalamak. Bu sırada binlerce çalışanın işten çıkarılacağı söyleniyor.
Geçen sene COO Kevin Turner'ın Microsoft'tan ayrılmasının ardından Azure'u yukarı taşımak üzere satış ve pazarlama bölümlerinin başına Judson Althoff ve Jean-Philippe Courtois gelmişti. Mayıs 2016'da ise Microsoft, çoğu akıllı telefon bölümüyle alakalı 1.850 kişiyi işten çıkarmıştı. İki ay sonra 2.850 kişi daha işten çıkarıldı. Firma Haziran 2015'te 8.700 çalışanını işten attı.
Zeynel A. Öztürk
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