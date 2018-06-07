Microsoft, Bir Veri Merkezini Daha Batırdı!
Veri merkezleri için çok ilginç bir proje yürüten Microsoft, heyecan verici ikinci denemesini gerçekleştirdi!
Microsoft, devasa bir veri merkezini İskoçya'nın Orkney Adaları'nın kıyısında denize daldırdı.
Microsoft'un bu girişimi, veri işlemeyi daha çevre dostu ve ekonomik hale getirmeyi amaçlayan Project Natick'in bir parçası. Natick'in ilk aşamasında bir prototip, ABD'nin Pasifik sahilinde bir kilometre açıkta denize batırılmıştı. Burada sistemin su altında çalışıp çalışmayacağı ve suyla doğal olarak soğutulup soğutulamayacağı test edilmişti. Sistem, suyun altında 105 gün çalıştı.
Orkney'deki deneyde ise amaç, tam kapsamlı su altı modüllerinin üç ayda ekonomik olarak üretilip kullanıma koyulması. Orkney'deki yerleştirme işini takip edenlerden proje müdürü Ben Cutler, en keyifli anın veri merkezini suyun altına batırmak olduğunu söylüyor.
Natick şimdilik sadece bir araştırma projesi ancak Microsoft, buradan alacağı derslerin gerçek dünyada internet kullanıcılarına faydalar sağlayacağına inanıyor. Firmaya göre dünya nüfusunun yarısı, okyanusa 200km mesafede yaşıyor. Bu nedenle veri merkezlerini sahillere yerleştirmek, onları nüfusa yaklaştırıyor ve gecikmeyi düşürüyor. Yeni veri merkezi, yüzde 100 yenilenebilir enerjiden faydalanıyor. Enerji, kıyıdaki rüzgar tribünleri ve güneş panelleri, buna ek olarak sistemin üzerindeki gel git ve dalga tribünlerinden sağlanıyor. Microsoft, su altı birimlerinin gelecekte tamamen geri dönüştürülmüş madellerden üretilmesini amaçlıyor.
Projenin üçüncü ayağı henüz duyurulmadı ancak son aşamanın su altında 5 yıla kadar yaşaması planlanıyor. Firma, veri merkezlerinin ömrünü üzerinde kimse olmaksızın 10 seneye kadar uzatmayı amaçlıyor.
Zeynel A. Öztürk
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