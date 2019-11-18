Microsoft, Bu İşlevleri Muhtemelen Kırpacak

Microsoft'un güncellediği liste, az kullanılan ve muhtemelen kaldırılacak Windows 10 işlevlerini ortaya çıkardı!

Microsoft, Bu İşlevleri Muhtemelen Kırpacak

Microsoft, her büyük güncellemeyle Windows 10'a yeni işlevler eklerken, az kullanıldığını düşündüğü işlevleri acımadan kaldırabiliyor. Microsoft'un güncellenen listesi, durumu tehlikede olan işlevleri ortaya çıkardı.

Artık geliştirilmeyen uygulamalardan en çok dikkat çekeni, My People uygulaması (People / Kişiler olarak da biliniyor). Görev çubuğunun sağında bulunan bu uygulama, farklı hesaplardaki kişilerinizi listeliyor ve bu kişilere eposta, telefon veya Skype üzerinden ulaşmanızı sağlıyor. Kulağa pratik bir işlev gibi gelse de, işlevi neredeyse kimsenin kullanmadığı biliniyor. Bu nedenle Microsoft, işlevin artık geliştirilmediğini ve "gelecekteki bir güncellemeyle kaldırılabileceğini" söylüyor.

Kişiler uygulamasını kullananlar bir anda artmaz ise, uygulama muhtemelen tarihe karışacak. Firma daha önce Paint gibi uygulamaları kaldırmaktan vazgeçmişti, ancak Paint'in sadık bir kullanıcı kitlesi bulunuyor.

Firmanın popüler olmayan uygulama ve işlev listesi oldukça uzun. Listede adını muhtemelen hiç duymadığınız şeyler yer alıyor ancak birkaç tane önemli işlev de var. Bunlar arasında Windows To Go, Print 3D (yerine 3D Builder öneriliyor), OneSync, Kırpma Aracı (yerine geçen Snip & Sketch, aynı işlevi görüyor) var.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
YouTube Uygulaması Sıralama İşlevine Sonunda Kavuştu
Microsoft, Bu İşlevleri Muhtemelen Kırpacak
.org Alan Adının Fiyatı Muhtemelen Katlanacak
Spotify Tam Bir Şarkı Sözü İşlevini Test Ediyor
Beklenen Oyun Curse of Anabelle Çıkıyor!

 

 