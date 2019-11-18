Microsoft, Bu İşlevleri Muhtemelen Kırpacak

Microsoft, her büyük güncellemeyle Windows 10'a yeni işlevler eklerken, az kullanıldığını düşündüğü işlevleri acımadan kaldırabiliyor. Microsoft'un güncellenen listesi, durumu tehlikede olan işlevleri ortaya çıkardı.
Artık geliştirilmeyen uygulamalardan en çok dikkat çekeni, My People uygulaması (People / Kişiler olarak da biliniyor). Görev çubuğunun sağında bulunan bu uygulama, farklı hesaplardaki kişilerinizi listeliyor ve bu kişilere eposta, telefon veya Skype üzerinden ulaşmanızı sağlıyor. Kulağa pratik bir işlev gibi gelse de, işlevi neredeyse kimsenin kullanmadığı biliniyor. Bu nedenle Microsoft, işlevin artık geliştirilmediğini ve "gelecekteki bir güncellemeyle kaldırılabileceğini" söylüyor.
Kişiler uygulamasını kullananlar bir anda artmaz ise, uygulama muhtemelen tarihe karışacak. Firma daha önce Paint gibi uygulamaları kaldırmaktan vazgeçmişti, ancak Paint'in sadık bir kullanıcı kitlesi bulunuyor.
Firmanın popüler olmayan uygulama ve işlev listesi oldukça uzun. Listede adını muhtemelen hiç duymadığınız şeyler yer alıyor ancak birkaç tane önemli işlev de var. Bunlar arasında Windows To Go, Print 3D (yerine 3D Builder öneriliyor), OneSync, Kırpma Aracı (yerine geçen Snip & Sketch, aynı işlevi görüyor) var.
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