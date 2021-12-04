Microsoft, Bu Kez de Doğrudan Chrome'a "Saldırdı"

Son birkaç ay içinde Microsoft, daha çok kullanıcının Edge tarayıcısına geçmesi için sürekli çalışıyordu. Firma belli "yeniden yönlendirme" senaryoları kullanarak bunu özellikle teşvik ettiğini de kabul etmişti.
Son dönemde ise, bir kullanıcı Edge tarayıcısını açıp Chrome indirmek istediğinde, ekrana bir bilgi kutusu geliyor ve Edge'in Chrome ile aynı teknolojiyi (Chromium) kullandığını ve yeni bir tarayıcıya geçmenin gerekli olmadığını söylüyor.
Buraya kadar bir sorun yok. Ancak aynı mesajda Edge tarayıcısının "Microsoft'un güvenilirliği ile" Chrome'a göre daha güvenli olduğu da belirtiliyor ve bu şekilde, doğrudan Google Chrome hedef alınıyor.
Aynen Microsoft gibi, aslında Google da arama sonuçları sayfasında kendi ürünün reklamını ara ara benzer şekilde yapıyor. Ama Microsoft'un doğrudan Chrome'u hedef alan bildirimler ile savaşı kızıştırmak istediği de açık.
Artık bunu da yapmaya başladığına göre, Microsoft'un kullanıcıları Edge tarafına çekmek için bundan sonra hangi hamleyi yapacağını merakla bekliyoruz...
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