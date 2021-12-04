Microsoft, Bu Kez de Doğrudan Chrome'a "Saldırdı"

Microsoft kendi tarayıcısı Edge'in Google Chrome'dan daha güvenilir olduğunu iddia ediyor. Dahası, bu iddiasını Chrome indirmek isteyenlerin "gözüne kadar sokuyor."

Microsoft, doğrudan Chrome'a "Saldırdı"

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