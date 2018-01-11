Microsoft Çin, "Yanlışlıkla" İtiraf Etti!
Microsoft'un Çin kanadından gelen ve kısa sürede ortadan kaybolan mesaj, fazlaca dedikodusu yapılan telefonun varlığını kanıtlar nitelikte!
Bir grup patent ve söylentinin gösterdiğine göre Microsoft, katlanabilir ekrana sahip olan bir telefon üzerinde çalışıyor. Ancak şimdiye kadar bu konuda firmadan bir doğrulama yapılmamıştı. Şimdi ise Microsoft Research'ün Asya kanadından bir ismin cihazdan bahsetmesi ile beraber bu durum değişmiş durumda.
Cortana'nın ses komutları aracılığı ile neden üçüncü parti desteği sunmadığına dair bir soruyu cevaplarken, firmanın Zhihu hesabı, bunun büyük bir kısmının sebebinin Android üzerinde Cortana'ya sunulan izinlerin sınırlı olması olduğunu söyledi ve henüz duyurulmamış bir Surface Phone üzerinde Cortana'nın performansının daha iyi olacağını belirtti.
Yazıda Siri ve Bixby gibi dijital asistanların telefonlarda yüklü olduklarını ancak Cortana'nın bir üçüncü parti uygulama olduğu ve izin desteğinin "utandırıcı" olduğu belirtilmekteydi. Windows Phone kullanıcılarının, Cortana'nın Windows Phone üzerinde daha iyi çalıştığını hatırlayacaklarını belirten yazı, bir akıllı asistan için izinlerin öneminin altını çizdi.
Yazı kısa bir süre sonra, belki de bahsi geçen telefon hakkındaki söylentilerin etkisini azaltmak için, Surface Phone ismi silinerek düzenlendi.
Microsoft'un bu yıl içerisinde yeni Surface Phone'u tanıtması mümkün. Telefonun katlanabilir ve çift ekrana sahip olması ve ARM işlemci ile güçlenmesi bekleniyor. Ancak Windows 10 Mobile cihazlarının aksine bu cihazın tam bir Windows 10 sürümü ile çalışacağı ve düzenlenmiş bir UI kabuğu kullanacağı tahmin ediliyor...
Levent Öztürk
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