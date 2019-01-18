Microsoft, Cortana ile Arama İşlevlerini Ayıracak

Microsoft'un Insider test yapılarında test ettiği değişiklik, yakın zamanda yaygınlık kazanabilir

  • Doğan Kürşat Aktaş
Microsoft, Cortana ile Arama İşlevlerini Ayıracak

Microsoft'un Insider test yapılarında Cortana ile Arama işlevlerini birbirinden ayırmayı planladığını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Görünüşe göre Microsoft bu planını gerçeğe dönüştürmek için düğmeye bastı.

Değişiklik, Windows 10 için gelecek bir sonraki büyük güncellemede yaygınlık kazanacak. Microsoft'a göre bu hamle, "her deneyimin birbirinden bağımsız olarak gelişmesini sağlayacak ve her iki deneyimin de kullanım alanlarına ve hedef kitlelerine göre en iyi faydayı sağlamalarına zemin sağlayacak".

Bu değişiklik ile Windows 10 görev çubuğunda bulunan arama kutucuğu, sadece yazı ile dosya sisteminde veya internet üzerinde arama yapılmasını sağlayacak. Cortana ise tamamen kendisine ayrılan konumunda sesli komutları cevaplandırmaya devam edecek. Microsoft, bu sayede arama fonksiyonunun geliştirilmesi üzerinde odaklanma fırsatı da bulmuş olacak. Arama fonksiyonu, aynı adna Windows 10, Bing, Office ve Edge üzerinde çalışabilecek. Microsoft aynı zamanda Office uygulamaları içerisinde arama yapmak için de daha güçlü bir arama fonksiyonunu tanıttı.

Son Windows ön izleme yapısında yeni yazı tiplerini Ayarlar uygulamasında bulunan font ayarları menüsünün üzerine sürükleyerek kolaylıkla yükleyebiliyorsunuz. Microsoft diğer yandan Başlangıç menüsünün de üzerinde çalışmaya devam ediyor. Başlangıç, kendi ayrı işlem sürecine sahip olacak. Bu sayede Başlangıç menüsünün işlem sürecinde bir sorunla karşılaşması durumunda bundan sistem arayüzü ve dosya gezgini daha az etkileniyor olacak.

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