Microsoft, Cortana'yı Sonlandırıyor mu?

Microsoft, Android kullanıcılarından büyük ilgi gören Launcher'ı hakkında herkesi şaşırtan bir karara imza atıyor!

  • Ercan Uğurlu
Microsoft, Cortana'yı Sonlandırıyor mu?

Microsoft'un büyük umutlarla başlattığı dijital asistan servisi Cortana, şirketin beklediği ilgiyi o kadar karşılamamış olacak ki, Microsoft bu konuda geri adımlar atmaya başladı.  Bir yandan dijital asistanı için yatırım ve çalışmalarını sürdüren Microsoft'un, diğer yandan ise Cortana'nın etkin alanını daraltmayı düşündüğü söyleniyor.

Windows Central yazarlarından Zac Bowden'ın resmi twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Microsoft önümüzdeki birkaç ay içinde Android'deki Microsoft Launcher'dan Cortana'yı kaldıracak. "Bu doğruysa, berbat bir haber!" şeklinde bu konu hakkındaki yorumunu da dile getiren Bowden'a konuyla ilgili takipçileri de yorumlarıyla eşlik etmiş. Takipçlerin bir kısmı Cortana'nın daha iyi şekilde geri döneceğini söylerken, diğer bir kısmı ise, Microsoft'un yakında Cortana'nın fişini çekeceğini ve öldüreceğini düşünüyor.

Bunlardan hangisi gerçekleşir şimdiden kestirmesi zor. Ancak Microsoft, her ne kadar Cortana'yı Android platformunda Microsoft Launcher'dan kaldırsa da, yine Android platformunda halihazırda ayrı bir Cortana uygulamasını da kullanıcılara sunduğunu belirtelim.

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