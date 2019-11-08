Microsoft, Cortana'yı Sonlandırıyor mu?

Microsoft'un büyük umutlarla başlattığı dijital asistan servisi Cortana, şirketin beklediği ilgiyi o kadar karşılamamış olacak ki, Microsoft bu konuda geri adımlar atmaya başladı. Bir yandan dijital asistanı için yatırım ve çalışmalarını sürdüren Microsoft'un, diğer yandan ise Cortana'nın etkin alanını daraltmayı düşündüğü söyleniyor.
Windows Central yazarlarından Zac Bowden'ın resmi twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Microsoft önümüzdeki birkaç ay içinde Android'deki Microsoft Launcher'dan Cortana'yı kaldıracak. "Bu doğruysa, berbat bir haber!" şeklinde bu konu hakkındaki yorumunu da dile getiren Bowden'a konuyla ilgili takipçileri de yorumlarıyla eşlik etmiş. Takipçlerin bir kısmı Cortana'nın daha iyi şekilde geri döneceğini söylerken, diğer bir kısmı ise, Microsoft'un yakında Cortana'nın fişini çekeceğini ve öldüreceğini düşünüyor.
I'm hearing that Microsoft is going to pull Cortana from the Microsoft Launcher on Android in the next couple of months. That sucks, if true. But with Cortana pivoting to being more about productivity, I'm honestly not surprised.— Zac Bowden (@zacbowden) November 5, 2019
Bunlardan hangisi gerçekleşir şimdiden kestirmesi zor. Ancak Microsoft, her ne kadar Cortana'yı Android platformunda Microsoft Launcher'dan kaldırsa da, yine Android platformunda halihazırda ayrı bir Cortana uygulamasını da kullanıcılara sunduğunu belirtelim.
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