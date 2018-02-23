Microsoft, Dokunsal Geribildirim Patenti Aldı

Microsoft, Surface Pen için yeni bir "dokunsal geribildirim" patenti aldı!

  • Ali Ruhi Öztürk
Microsoft, Dokunsal Geribildirim Patenti Aldı

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Microsoft, Dokunsal Geribildirim Patenti Aldı

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