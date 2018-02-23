Microsoft, Dokunsal Geribildirim Patenti Aldı
Microsoft, Surface Pen için yeni bir "dokunsal geribildirim" patenti aldı!
- Ali Ruhi Öztürk
Microsoft'tan tasarımcı ve sanatçılar için iyi bir haber geldi; şirket Surface Pen için dokunsal geribildirim patentini aldı. Bu teknoloji sayesinde ekran üzerinde çizim yapmak çok daha kolay ve esneklik sunan bir tecrübe haline gelecek. Patentte bulunan bilgilere göre kalemin ucu ekrana değdiğinde içindeki yay sayesinde geri çekilebilecek, uç sadece basıncı algılamakla kalmayacak ayrıca kalemin ekrana değme açısını da ölçebilecek ve kullanıcıya doku hissi verebilecek.
Dukunsal geribildirim sayesinde Surface Pen dijital ortamda çalışan tasarımcı, çizer ve modelci sanatçıların profesyonel ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Bunula beraber özellikle Surface Studio'nun sunduğu dev dokunmatik ekran dijital sanatçılar için ideal bir iş istasyonuna ve dijital atölyeye dönüşecek.
Şu an sanatçıların çoğu Wacom ürünleri ile profesyonel aygıt ihtiyaçlarını karşılıyor. Apple da 2012'den beri bu alanda yatırım ve araştırma yapıyor, hatta şirket ekranda bulunan hoparlörlerle geribildirim titreşimi sağlamak için bir patent başvurusu bile yapmıştı. Ancak henüz Apple Pencil gibi bir ürün görebilmiş değiliz.
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