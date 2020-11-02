Microsoft'tan, E-Postalar İçin Yeni Özellik: "Artı Adresleme"

Office 365'e eklenen yeni bir özellik ile kullanıcılar artık sınırsız tek kullanımlık e-posta adresine erişebilecek. Artı adresleme olarak tanımlayabileceğimiz bu özellik, e-postalarınızı düzenlemeniz açısından oldukça faydalı olacak gibi görünüyor.
Microsoft Exchange Ekibi, "artı adresleme, kullanıcıların dinamik olarak iletileri bir kullanıcının posta kutusuna gönderen, ancak kullanıcının normal e-posta adresine gönderilen iletilerden kolayca ayırt edilebilen benzersiz e-posta adresleri oluşturmasına olanak tanıyor" diyor.
Artı adresleme, kullanıcının e-posta adresine + işareti ile yeni bir takı eklemesine imkân veriyor. Örneğin, isim@sirket.com gibi bir e-posta adresi aynı zamanda isim+haberler@sirket.com olarak da tanımlanabiliyor.
Bunun için iki ana kullanım durumu var. Bazı müşteriler gelen e-postaları filtrelemek ve belirli iletileri kendi klasörlerine taşımak istiyor. Diğer müşterilerin, destek ileti dizilerinin izlenmesine yardımcı olmak için bir e-posta adresine bir olay kimliği ekleyen iş çözümlerine (destek çağrı sistemleri gibi) ihtiyacı oluyor.
Bu yeni özelliğin en heyecan verici yönlerinden biri, kullanıcılara gelen kutuları ile ilgili sağladığı ekstra kontrolün yanı sıra gelen mesajları filtreleme yeteneği. Örneğin, bazı satış sitelerine kaydolmadan önce bir artı adresi eklemek isteyebilirsiniz. Bu şekilde, bu siteden aldığınız tüm ilgili mesajlar istediğiniz bir klasöre yerleştirilebilir. Bu, sadece gelen kutunuzu organize etmeyi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda spam mesaj yollayan servislerin e-posta adresinizi nasıl aldığını da size bildirir.
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