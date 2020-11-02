Microsoft'tan, E-Postalar İçin Yeni Özellik: "Artı Adresleme"

Microsoft Exchange Yöneticilerinden en çok istenen özellik, sonunda Exchange'e geliyor. "Artı Adresleme" ile kullanıcılar, artık sınırsız tek kullanımlık e-posta adresine erişebilecek.