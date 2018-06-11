Microsoft, E3'te Halo Infinite'i Duyurdu
Microsoft, E3 basın açıklamasında Halo Infinite'i duyurdu, oyunun Xbox One ve Windows 10'a geleceğini bildirdi!
Microsoft çok beklenen E3 konferansını yeni bir Halo oyununu duyurarak başlattı. Son zamanlarda duyurulan bir çok Xbox'a özel oyundan sonra Halo Infinite'in Windows 10'a da geleceğini duymak hayranları sevindirdi. Microsoft, oyuna ait fragmanda yeni oyun motorunun kabiliyetlerini gösterdi.
Sahnede konuşan Phil Spencer, oyuncuların bu yeni macerada oyuncuların insanlığı kurtarmak için Master Chief'in en büyük macerasına katılacağını söyledi. Oyun için özel olarak geliştirilmiş SlipSpace motoru ise ismini Halo evrenindeki ışıktan hızlı seyahat teknolojisinden alıyor.
Şimdilik oyunun çıkış tarihi, oynayışı, sistem gereksinimleri ve hatta türü ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Ali Ruhi Öztürk
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