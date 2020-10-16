Microsoft, Edge Aracılığıyla Office Uygulamalarını "Yüklerken" Yakalandı

Microsoft'un web tarayıcısı Edge, Windows 10'un önizleme sürümünde sizden habersiz uygulama mı yüklüyor? Görünüşe göre evet...

Edge uygulama yüklerken yakalandı

Microsoft'un Edge web tarayıcısının Windows 10'lu PC'lere gizlice Office web uygulamalarını yüklediği iddia edildi.

Office web uygulamaları (progresif web uygulamaları - PWA), normalde ücretsiz olarak web tarayıcınızın içerisinden kullanılabiliyor. Microsoft hesabına oturum açan kullanıcılar, bu sayede Word, Excel, OneNote, PowerPoint ve Outlook'un PWA'larını kullanabiliyorlar.

Ancak Windows Latest'e göre en azından ön izleme sürümlerini deneyen bazı test kullanıcıları, OneNote hariç yukarıda saydığımız tüm uygulamaların sisteme yüklendiğini ve kısayollarının Başlat Menüsüne eklendiğini söylüyorlar. Bu uygulamalar Edge'in ayarlarına bakıldığında yüklü uygulamalar arasında göründüğünden, durumdan Microsoft Edge sorumlu tutuluyor.

Office web uygulamalarını Denetim Masasındaki Programlar ve Özellikler ekranından kaldırmak mümkün.

Microsoft'un bu sinsi hamlesi, aslında Google'ın Chrome web tarayıcısında yaptığından çok farklı değil. Chrome, Google'ın Docs, Sheets gibi üretkenlik uygulamalarını haberiniz olmadan yüklüyor ve bunları dilerseniz kaldırabiliyorsunuz.

Bununla birlikte Microsoft'un değişiklikleri ön izleme sürümünde göründüğünden, final sürümlerde gerçeğe dönüşmeyebilir ve kaldırılabilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 15 Ekim 2020 aktüel kataloğunda Samsung cep telefonu, Lenova tablet imkanı
BİM 16 Ekim 2020 aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık, Hometech tablet fırsatı
Atiye 3. sezon heyecanı! Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci giriş ve şifre alma işlemleri
Günün En çok Okunanları
"Kopyala - Yapıştır" İşlevine Windows 10 Ayarı Geliyor
Amiral Gemilerinin Savaşı: iPhone 12 Pro, Samsung Galaxy S20 Karşısında
Ryzen 5000, Sızan Testlerde Core i9'u Geride Bırakıyor
Microsoft, Edge Aracılığıyla Office Uygulamalarını "Yüklerken" Yakalandı
Zoom'a, "En Sonunda" Dedirten Özellik Geliyor

 

 