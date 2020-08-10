Microsoft Edge Yakında "Kaldırılmaz" Olacak

Microsoft'un Chromium tabanlı yeni tarayıcısı Edge'i Windows'lu bilgisayarınızdan kaldırmak, yakında imkansıza yakın bir hale gelecek.
Yazılım devinin blog gönderisine göre yeni Edge'e geçiş tamamlandığında, kullanıcıların Edge Chromium'u kaldırmalarına izin verilmeyecek. Blog gönderisine göre firma, "tüm Windows kullanıcılarına en son gizlilik, güvenlik, verimlilik ve destek işlevlerini" sunmak istiyor. Yeni Microsoft Edge bir Windows sistem güncellemesi olarak sunulduğundan, web tarayıcısını kaldırmak veya eski Edge'e geçmek, mümkün olmayacak.
Edge yıllardır birçok kullanıcı tarafından sadece Chrome'u indirmek için kullanılıyordu. Yenilenen tarayıcı genellikle olumlu yorumlar alsa da, kaldırılmaz hale gelmesi bazı kullanıcıların sinirlerini bozabilir. Hatta bu karar, Edge'in bir bloatware olarak değerlendirilmesinin de yolunu açabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın