Microsoft Efsanesi Paul Allen Aramızdan Ayrıldı
Microsoft'un kurucu ortağı, teknoloji dünyasının önemli ismi Paul Allen, 65 yaşında yaşamını yitirdi.
Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen, 65 yaşında aramızdan ayrıldı. Non-Hodgkin's lymphoma'ya yenik düşen teknolojinin öncü ismi, kanserle yıllardır savaşıyordu ve 2009'da tedavi görmüştü. Ancak Allen, hastalığının geri döndüğünü 1 Ekim'de açıkladı.
Çocuğu bulunmayan Allen'ın arkasında kız kardeşi kaldı ancak Allen'ın etkisi, uzun yıllar boyunca hissedilecek. Allen, en çok 1975'te Bill Gates ile birlikte Microsoft'u kurmasıyla ve Microsoft adını ortaya atmasıyla tanınıyor. Daha da önemlisi Allen, IBM'in ilk PC'lerine DOS işletim sistemini sağlamaya yönelik anlaşmada önemli katkıda bulunmuştu.
Allen, 1982'ye kadar tam zamanlı olarak Microsoft'ta çalıştı ancak 2000'e kadar yönetim kurulundaki yerini korudu. Adına kayıtlı 43 ABD patenti bulunan Allen, teknoloji dünyasının en önemli yatırımcılarından bir tanesiydi. Buna karşın Allen'ın teknoloji dışında tıp ve biyobilim alanında da girişim ve yatırımları bulunuyordu.
Allen'ın kuruluşlarının bu ayrılıktan etkileneceği ancak her şeye rağmen hizmetlerini sürdüreceği kesin. Microsoft'un önceki CEO'su Steve Ballmer'ın da dediği gibi teknoloji dünyası, Allen'sız eksik olacak.
Zeynel A. Öztürk
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