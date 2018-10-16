Microsoft Efsanesi Paul Allen Aramızdan Ayrıldı

Microsoft'un kurucu ortağı, teknoloji dünyasının önemli ismi Paul Allen, 65 yaşında yaşamını yitirdi.

Microsoft Efsanesi Paul Allen Aramızdan Ayrıldı

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