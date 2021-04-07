Microsoft Ege'den Firefox'a Sert Tokat: Edge, Firefox'u Geçti...

Edge'den Firefox'a sert tokat: Mozilla'nın Firefox tarayıcısı, kullanıcılarını Microsoft'un Chromium tabanlı Edge'ine kaptırıyor...

  • Levent Öztürk
Firefox kullanıcılarını Edge'e kaybediyor...
Shutterstock

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Enerjisi bitmeyen tellefon: realme C15

Daha İyi İnternet İçin 6 Yol

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 8 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı teknolojik ürünler
BİM 9 Nisan aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken teknolojik ürünler
Yıldız işareti nasıl yapılır? (*) Bilgisayar klavyesinde yıldız işareti
Yüzde işareti nasıl yapılır? (%) Bilgisayar klavyesinde yüzde işareti yapılışı

Günün En çok Okunanları
İnterneti Kasıp Kavuran Yeni Gizem: Bu Karavan, Aslında Ne Renk?
Bu Web Sitesi 25 Yıldır Değişmedi, Bir Yere Gitmeye de Niyeti Yok!
COVID-19'un Neden Olduğu Belirsizlik Ortamı Microsoft'a Yeni Karar Aldırttı
Çok Konuşulan Robot Sophia'nın Çizdiği Dijital Resim, Rekor Fiyata Satıldı
Google'dan, Android Uygulamaları İçin Yeni Sınırlandırmalar

 

 