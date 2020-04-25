Microsoft, Eski "Kötü Alışkanlığına" Geri Döndü

Microsoft, Outlook kullanıcılarını Edge web tarayıcısını kullanmaları için ikna etme çalışmalarına başladı.
Outlook.com gelen kutusunda görünmeye başlayan Microsoft Edge reklamlarını Windows Latest, fark etti. Reklamlarda Edge'in size "hız, performans ve uyumluluk" sunacağı iddia ediliyor. Bir başka reklamda ise şunlar yazıyor: "Microsoft Edge + Outlook = Beraber daha iyi."
Bir başka reklamda ise "İnternette dolaşırken Microsoft Edge ile kontrol sizde olsun" mesajı görüntüleniyor. Bu daha genel bir reklam olsa da, Microsoft'un Edge'e yönelik birçok reklam hazırladığı anlaşılıyor. Üst menünün altındaki küçük çubukta görünen reklamlara tıkladığınızda Microsoft Edge'i indirmenizi sağlayacak bir sayfaya yönlendiriliyorsunuz.
Reklamların sadece Chrome kullanıcılarına gösterildiği, en azından şimdilik Firefox kullanıcılarına görünmediği belirtiliyor ancak Firefox ile yaptığımız denemede reklam metnini görebildik.
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