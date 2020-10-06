Microsoft Flight Simulator İçin Yeni Bir Dönem Daha Başlıyor

Microsoft, Flight Simulator'ın zaten çok gerçekçi olan görsellerini yeni bir işlev ile çok daha kapsayıcı bir hale getirmeye hazırlanıyor.

  • Levent Öztürk
Flight Simulator'da VR dönemi başlıyor
Asobo Studio/Xbox Game Studios

Artık Microsoft Flight Simulator'ı daha da kapsayıcı biçimde oynamaya bir adım daha yakınız. Eurogamer'ın belirttiğine göre Asobo Studio, Flight Simulator'ı VR içerisinde oynamaya imkan tanıyan kapalı bir beta testi için kayıtları başlattı. Başlangıçta HP'Nin Reverb G2'si gibi bir Windows Mixed Reality (Karma Gerçeklik) başlığına, minimum özellikleri karşılayan bir sisteme (en önemlisi GeForce GTX 1080 veya dengi bir kart) ve bir Flight Simulator Insider üyeliğine ihtiyacınız olacak.

İkinci fazda ise "ek cihazlar" eklenecek ancak Asobo henüz bu başlıkların neler olabileceğini söylemiş değil. Beta testinin Ekim ayının sonlarında veya Kasım ayının başlarında başlaması bekleniyor.

VR'ın eklenmesi oyun için en büyük güncellemelerden biri olacak. Her ne kadar Flight Simulator'da hava aracı kokpitleri oldukça gerçekçi gözükseler de, bir ekrana bakmak gerçek bir pilot olarak ihtiyacınız olan durumsal farkındalığı karşılamıyor. VR sistemleri halen sınırlı olsa da etrafa bakmak için bir klavye ve fare kullanmaktan daha gerçekçi olacağı söylenebilir.

Ayrıca Asobo, bu sürekli gelişen oyun hakkındaki sözlerini de tutmaya kararlı gözüküyor. Kasım ayında gelecek olan Sim Update 1 ile topluluğun en çok istediği özelliklere cevap aranılacak ve dünyanın kendisi de iyileştirilmiş olacak.

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