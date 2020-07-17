Microsoft Flight Simulator, Raflara Tam 10 Disk Olarak Çıkacak

Microsoft Flight Simulator 18 Ağustos tarihinde yayınlanacak ve oyunun hayranları, oyunun fiziksel bir kopyasını satın alma imkanına sahip olacak. Normalde bu durum büyük bir olay olmazdı ancak yeni Flight Simulator'ın tam 10 disk üzerinde gelecek olması durumu biraz değiştiriyor. Paket, Microsoft ile oyunun dağıtımını yapmak için anlaşan yayımcı Aerosoft sayesinde sunuluyor.
10 adet çift katmanlı DVD oyunda bulunan tüm uçakların dokuları ve modelleri de dahil olmak üzere yaklaşık 90GB'lik oyun verisi bulunduracak. Bu da özellikle yavaş internete sahip kişilerin indirmek zorunda kalmayacakları yaklaşık 100GB'lik veri anlamına geliyor.
Tabii ki hiçbir fiziksel yayımın bir kılavuz olmadan tam olduğu da söylenemez. Neyse ki Flight Simulator da oldukça kalın bir kılavuz ile gelecek gibi gözüküyor. Paketin tamamı da "süslü bir kutu" içerisinde gelecek. Oyunun dijital sürümünde olduğu gibi fiziksel yayımın da farklı sürümleri bulunacak. Daha pahalı olan 130 Euro'luk paketi almak oyuncuların ek uçak ve hava alanlarına erişebilmesini sağlayacak ancak her iki sürüm de 10 DVD üzerinde gelecek.
Ancak 10 diskin, bir fiziksel medya yayımı için rekor olduğunu söylemek doğru olmaz. Artık bir efsane olan Monkey Island 2: Le Chuck's Revenge'i yüklemek için 11 adet 3,5 inçlik floppy diske ihtiyacınız bulunuyordu. Tabii ki burada farklı sistemlerin karşılaştırılıyor olması söz konusu. Ayrıca Flight Simulator'ın Blu-ray diskler üzerinde çok daha az sayıda disk ile sunulabileceğini de unutmamak gerekiyor. Ancak DVD'nin tercih edilmiş olma sebebi oyuna daha fazla kişinin erişebilmesini sağlayabilmek.
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