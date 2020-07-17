Microsoft Flight Simulator, Raflara Tam 10 Disk Olarak Çıkacak

Microsoft Flight Simulator, dijital olarak indirilebileceği gibi, fiziksel olarak da satın alınabilecek. Şaşırtıcı olan ise, Oyunun tam 10 disk üzerinde gelecek olması...

17 Temmuz 2020 15:00

Levent Öztürk