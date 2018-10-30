Microsoft Gelişimini Sayılarla İfade Ediyor
Microsoft, şirketi sayılarla ifade eden web sayfasını yeniledi!
2015 yılında Microsoft, "Sayılarla Microsoft" adıyla bir internet sayfasını kullanıma almıştı. İnternet sitesi, şirket ve ürünleri hakkında ilginç kısa bilgileri sunuyordu. Bu bilgilere (o zamanlar) Microsoft Store'da 669.000 uygulama olduğu, Android ve iOS cihazlarına Office uygulamalarının 100 milyon kez indirildiği ve Redmond, Washington'da bulunan Microsoft çalışanlarının her yıl kampüs kafeteryalarında toplam 984.000 patates kızartması siparişi verdiği de dahil.
Kullanımı alınmasından sadece aylar sonra kapatılmasıyla bu tür bilgilere erişmeyi seven kullanıcıları hayal kırıklığına uğratan internet sitesi, Microsoft tarafından yenilenmiş tasarımıyla tekrar kullanıma açıldı.
Microsoft By The Numbers, yeni interaktif arayüzüyle kullanıcıları karşılıyor. İnternet sitesinden elde edilebilecek bazı ilginç bilgiler şu şekilde:
- -20.6dB ses düzeyiyle Microsoft'a ait yankısız oda, Guiness Rekorlar Kitabı'nda "Dünya'nın en sessiz yeri" unvanına sahiptir.
- Az miktarda tüketilen içme suyunun dışında Microsoft'un Silikon Vadisi Kampüsü belediyenin su kaynaklarından su tüketmemektedir.
- Geçtiğimiz yıl Microsoft birçok yazılım ve servislerine 1.4 milyar dolardan daha büyük miktarda bağış yaparak dünya çapında kâr amacı gütmeyen kuruluşların en son teknolojik gelişmelere erişebilmesini sağlamıştır.
- Dünya üzerinde yaklaşık 1.5 milyar Windows işletim sistemi yüklü bilgisayar kullanımdadır.
- Microsoft'un bir yapay zeka tekniği olan destekli öğrenme ile geliştirdiği bir yazılımı, Ms. Pac-Man'in Atari 2600 versiyonunda 999.990 puan almayı başarmıştır.
- Microsoft, sahip olduğu "137 Dünya için Yapay Zeka" anlaşması ile 47 ülkede bireysel ve kurumsal taraflara tarım, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği ve su kıtlığı konusunda gücünü yapay zekâdan alan çözümler kullanmasını sağlıyor.
- Microsoft, 2012'den beridir dünya çapında operasyonlarını %100 oranda karbon ayak izi olmadan yürütüyor.
- Cortana, Microsoft'un zeki asistanı, çıkışından bu yana 18 milyar soru ile karşılaştı.
- Microsoft'un Puget Sound kampüsünden her altı ayda bir 189 milyon pound ağırlığında yemek, paketleme ve yemek aracı malzemeleri çöpten farklı yerlere gidiyor.
Rakamlara ve sunulan bilgilere dikkatle bakıldığında çoğu bilginin Microsoft'un çevreyi koruma ve açık kaynağa dair desteklerini öne çıkardığı görülüyor. Bunun yanında bir diğer odak noktası da Microsoft'un servislerinin ne kadar kullanıldığı. Microsoft, bunu Cortana'nın kullanım verilerinden ve Office uygulamalarının kullanım rakamlarında özellikle vurguluyor.
Microsoft'un bu siteyi güncel bilgilerle sumaya devam edip etmeyeceği ve Microsoft servislerinin kullanım alanının daha da genişleyip genişlemeyeceği merak konusu.
Doğan Kürşat Aktaş
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