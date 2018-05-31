Microsoft, Google Alphabet'i Alt Etti!
Microsoft, 3 yıl sonra ilk kez Google Alphabet'i geçmeyi başardı. Peki, fark ne kadar?
Bundan yaklaşık 1 yıl kadar önce Keith Weiss analisti Morgan Stanley, Microsoft'un piyasa değerini arttıracağını tahmin etmiş ve hisse senedi fiyatının 102 dolara ulaşabileceğini öngörmüştü. Görünüşe göre tahminler doğru tutmuş. Zira aradan geçen 1 yılın ardından Microsoft, hisse fiyatını 98 dolara ulaştırarak piyasa değerini arttırmayı başardı.
Microsoft'un bu başarısının önemi bir hayli büyük. Zira şirket, tam 3 yıl aradan sonra Google'ın ana şirketi Alphabet'i geri bırakmayı başardı. Evet, bundan 3 yıl önce bayrağı alan Alphabet, o günden bu yana kadar piyasada değeriyle Microsoft'un önünde yer alıyordu. Fakat Microsoft, koltuğunu geri kazanmayı bildi.
Microsoft'un açıklanan piyasa değeri şu an tam 753 milyar dolar. 739 milyar dolarlık değeriyle Google Alphabet'i dördüncü sıraya iten Microsoft, gözünü trilyon dolara dikmiş durumda. Ancak önce listenin ilk iki ismini geçmesi lazım.
Şu an dünyanın en değerli şirketi tam 924 milyar dolarla Apple. Onu ikinci sırada 783 milyar dolarla Amazon takip ediyor.
Ercan Uğurlu
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