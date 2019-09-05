Microsoft, Güncellemedeki Sorunu Kabul Etti
Windows 10 için gelen bir toplu güncellemenin yol açtığı bu ciddi sorun, Microsoft tarafından da kabul edildi!
Windows 10 sürüm 1903 güncellemesindeki yüksek işlemci kullanımı sorunu, Microsoft tarafından doğrulandı.
Sorun, işlemci kullanımının bilgisayarı kullanmazken bile yüksek seviyelere ulaşmasına yol açıyordu. Bu ise PC'nizin daha fazla ısı üretmesi, fanlarınızın hızlanması, laptoplarda pilin hızla tükenmesi anlamına geliyor. Sorunun farkında olduğunu söyleyen Microsoft, bir tweet'inde SearchUI.exe ile ilgili sorunu incelediklerini, sorunun sürüm 1903'teki bilinen sorunlar listesine eklendiğini iletti.
Sorun, 18362.329 yapı numarasıyla cuma günü yayınlanan toplu güncellemeyle ortaya çıkmıştı. Hangi yapıda olduğunuzu Ayarlar > Sistem > Hakkında altından kontrol edebilirsiniz, ancak güncellemenin isteğe bağlı olduğunu ve otomatik olarak yüklenmediğini belirtelim. Bunun yanında biz bu güncellemeyi yüklesek dahi, böyle bir sorun yaşamadığımızı ekleyelim. Güncellemeyi Ayarlar > Güncelleme ve güvenlik > Windows Update > Güncelleme geçmişini göster > Güncellemeleri kaldır yolunu izleyerek ve KB4512941'i bularak kaldırabilirsiniz.
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