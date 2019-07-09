Microsoft Hesaplarında Önemli Değişiklik!
Eğer sizin de bir Microsoft hesabınız varsa, yapılan bu değişiklik sizi yakından ilgilendiriyor demektir!
- Levent Öztürk
Eğer uzun bir süredir Microsoft hesabınıza girmediyseniz ve kapanmasını istemiyorsanız, giriş yapmanızın vakti gelmiş olabilir. Firmanın yeni aktiflik kurallarını anlattığı belgede, hesabınızın silinmemesi için en az iki yılda bir giriş yapılmasının gerektiği belirtiliyor. Bu değişiklik 30 Ağustos itibariyle aktif olacak.
Geçtiğimiz yılın Mart ayında yayımlanan aktif Microsoft Hizmetler Sözleşmesi, kullanıcılara hesaplarını aktif tutmak için beş yıllık bir süre veriyordu. Ancak Outlook.com ve OneDrive gibi belirli hizmetler, diğer Microsoft hizmetlerinden ayrı tutuluyordu ve süre sadece 1 yıldı.
Bu değişiklikle beraber Microsoft'un aktif olmayan hesapları kapatması kolaylaşacak. Ancak kullanıcıları korumak için bazı istisnalar da bulunuyor. Eğer Microsoft hesabınızda herhangi bir satın alım yaptıysanız, hediye kartları veya süresi geçmiş üyelikler hariç, hesabınız aktif olmama dolayısıyla kapatılmayacak. Eğer aktif üyeliğinizde harcanmamış paranız varsa veya Microsoft Store üzerinde uygulama yayımladıysanız, silinmeden korunmuş olacaksınız. Ayrıca aile içerisinde aktif hesaplar olduğu sürece ebeveyn hesapları da kapanmayacak.
Tabii ki iki yıl hesabınıza girmek için halen uzun bir süre ve o kadar uzun bir süredir hesabınıza girmediyseniz, muhtemelen hesabınızın açık kalmasıyla da çok ilgilenmiyor olabilirsiniz. Yine de eğer hesabınızın açık kalması için beş yıllık döneme güvenenlerdenseniz, artık bir adım atmanızda fayda var.
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