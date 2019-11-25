Microsoft'a Huawei'e Satış İzni Çıktı!

Geçtiğimiz Mayıs ayında Huawei, ABD Ticaret Bakanlığı'nın kara listesine girmişti ve temel olarak ABD'li firmaların Çinli firma ile çalışmaları yasaklanmıştı. Bu, Huawei için Mate 30 serisinin Google uygulamaları için destek olmadan sunulması gibi çeşitli problemler yaratırken, ABD firmaları için de ciddi bir gelir kaynağının kaybolması anlamına gelmişti.
Neyse ki en azından Microsoft tarafı için iyi bir haber var gibi gözüküyor. Reuters'ın söylediğine göre Microsoft artık "Huawei'ye toplu-pazar yazılım ihracatı" yapmak için özel bir lisansa sahip. Ne yazık ki haber, bu "toplu-pazar" ürünlerinin ne olduğunu tam olarak belirtmiş değil.
Ancak Microsoft'un, Çinli firmaya Windows 10 için lisans satma izni aldığı tahmin edilebilir. Bu haftanın başında, Huawei'den yeni laptop'lar sızmıştı ve eğer Microsoft gerçekten Huawei'ye Windows 10 lisanslayacaksa, bu sızıntılar daha anlamlı olacaktır. Bu lisanslar olmadan Huawei'nin bilgisayarlarının açık kaynaklı veya firma içerisinde yazılan bir OS ile satılması gerekecek.
Ayrıca Reuters, ABD Ticaret Bakanlığı'nın Huawei ile çalışmak için 300'den fazla talep aldığını ve bunların yaklaşık yarısının işlendiğini de söylemekte. İşlemi gerçekleştirilen taleplerin de yaklaşık yarısı onaylanmış durumda.
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