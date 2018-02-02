Microsoft İçin İşler Yolunda!

Microsoft, 2017 dördüncü çeyrek için finansal tablosunu açıkladı. Açıklanan rakamlar, işlerin iyi gittiğini açıkça ortaya koyuyor!

Microsoft'un geliri dördüncü çeyrekte %12 arttı!

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