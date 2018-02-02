Microsoft İçin İşler Yolunda!
Microsoft, 2017 dördüncü çeyrek için finansal tablosunu açıkladı. Açıklanan rakamlar, işlerin iyi gittiğini açıkça ortaya koyuyor!
Microsoft, 2017'nin dördüncü çeyreği için finansal tablosunu yayınladı. Firma, bir önceki senenin çeyreğine göre %12 kar artışı elde ederek 28.9 milyar dolar gelir elde etmiş görünüyor. "Verimlilik ve İşletme Süreçleri" departmanında Office, güçlü büyüme gösterdi ve Office ticari ürünleri ve bulut hizmetlerinde %10 büyüme görüldü. Office 365 ticari geliri %41 artış gösterirken, Office ticari ürünleri %16 düştü.
Office 365 tüketicileri de 29.2 milyon kayıtlı kullanıcıya yükseldi, önceki çeyrekte bu sayı 28 milyondu. Office tüketici ürünleri ve bulut hizmetleri %12 büyüdü.
"More Personal Computing" departmanında bulunan Windows, Surface, Xbox, arama gibi ürün ve hizmetler ise toplam gelir olarak %2 büyüme gösterdi.
Son olarak, telefon gelirleri halen önemsiz olarak gösteriliyor çünkü Windows Phone'ların durumu malum...
H. Hüseyin Öztürk
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