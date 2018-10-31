Microsoft, İkinciliği Amazon'dan Geri Aldı
Microsoft, yükselen hisse değerleri ile kaybettiği konumu geri almayı başardı.
Microsoft, uzun zaman önce piyasada kaybettiği konumuna tekrardan yükseldi. Son çeyrekte en değerli şirketler listesinde ikincilik konumunu Amazon'dan geri aldı.
Microsoft, ".com balonu"nun 2000'lerin başında patlamasından önce Wall Street'teki en yüksek piyasa değerine sahip şirketti. Şimdi ise en değerli şirketler listesinde Apple uzun zamandır başı çekiyor. Eylül ayında 1 trilyon dolar piyasa değerini aşan ilk şirket unvanını kazanan Apple'ın hemen arkasındaki ikincilik konumu için Microsoft ile Amazon arasındaki yarış deyim yerindeyse kıran kırana devam ediyor.
Microsoft'un ikincilik konumunu kazanmasına sebep olan en önemli olay, Amazon'un tatil sezonu için açıkladığı kâr tahminlerini tutturamamış olması. Bu sebeple Amazon'un hisseleri yaklaşık %7'lik düşüş ile son üç yıldaki en büyük kaybını açıkladı.
Google'ın ana şirketi konumunda bulunana Alphabet Inc.'in de beklenenden zayıf bir kâr raporu çıkarmasının ardından diğer firmalara göre daha düşük olan %1.1 oranındaki hisse kaybı ile tatil dönemini en iyi geçiren şirket oldu. Bu başarıdaki en büyük sebep ise şirketin bulut tabanlı bilgisayar alanındaki başarısı ile bu alanda Amazon ile olan rekabetinde gelişme yaşamış olması.
Microsoft'un piyasa değeri şu an için 823 milyar dolar değerinde. ABD'deki en değerli şirketler sıralamasında Microsoft'un ardına düşen Amazon ise 805 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Son zamanda yaşadığı düşüşle bile bu yıl %40 oranında bir büyüme yakalayan Amazon'a karşılık olarak Microsoft'un hisseleri 2018 yılı içerisinde %25'lik bir artış sağladı.
Apple, 2018 yılına ait üçüncü çeyrek raporunu 1 Kasım'da açıklayacak. Bu olduğunda ise Microsoft ve Amazon'un ABD'nin en değerli şirketi karşısında nasıl bir konumda olduğunu daha net olarak görebileceğiz.
Doğan Kürşat Aktaş
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