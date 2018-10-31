Microsoft, İkinciliği Amazon'dan Geri Aldı

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Vahşi Batı

Korsanlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Dinozorlar

Savaş Makineleri

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Nostalji: 80'ler

Kayıp Şehirler

Robotlar ve Yapay Zekâ