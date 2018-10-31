Microsoft, İkinciliği Amazon'dan Geri Aldı

Microsoft, yükselen hisse değerleri ile kaybettiği konumu geri almayı başardı.

Microsoft, İkinciliği Amazon'dan Geri Aldı

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