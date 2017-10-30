Microsoft ilk çeyrek gelirini duyurdu...
Microsoft, ilk çeyrek için gelir raporunu duyurdu...
Microsoft, çeyreklik gelir raporunu yayınladı. Bu rapor, 2018 finansal yılının ilk çeyreklik raporu veya 2017 takvim yılının üçüncü çeyrek raporu olarak karşımıza çıkıyor. Rapora göre Surface, Office 365, Azure gibi bulut hizmetleri ve Windows büyüme göstermiş durumda.
Firma toplamda 24.538 milyar dolar gelir bildirdi ve bu da bir önceki yıla göre %12'lik büyüme anlamına geliyor. Ayrıntılı olarak bakıldığında bu gelir Süreçler için 8.238 milyar dolar, Akıllı Bulut için 6.922 milyar dolar, Kişisel Bilişim için 9.378 milyar dolar olarak ayrılmakta ve bu da sırası ile %28, %14 ve %0'lık artış anlamına geliyor.
İşletme geliri 7.7 milyar dolar olarak bir önceki yıla göre %15'lik artış göstermekte ve yeni gelir 6.6 milyar dolar olarak %16'lık artış göstermekte. Çalışma masrafları ise 8.6 milyar dolar olarak bir önceki yıla göre %16 artmış durumda.
Oran olarak en fazla büyümenin yaşandığı alanlar ise Azure, Dynamics 375 ve Office 365 olarak gözüküyor. Her zaman olduğu gibi bulut hizmetleri, Microsoft'un en fazla büyüme gösteren alanlarının arasında yer alıyor.
Verimlilik ve İşletme Süreçlerinde ise %28 gelir artışı görülüyor ve bu artış temel olarak LinkedIn ve Office 365 tarafından sağlanıyor. Office ticari ürünleri ve bulut hizmetleri %10'luk bir büyüme göstermiş durumda ve artık 28 milyon tüketici Office 365 üyesi bulunmakta. LinkedIn'in bu alana katkısı ise 1.1 milyar dolar olarak gözüküyor.
Daha Fazla Kişisel Bilişim kategorisinde ise işletme masrafları daha az oyun pazarlaması ve telefon harcamaları sebebiyle %1 azalmış durumda. Diğer taraftan işletme geliri %26 büyümüş durumda.
Windows OEM geliri toplamda %4'lük artış gösteriyor. Pro %7'lik artış gösterirken, diğerleri %1'lik düşüş yaşıyor. Windows ticari ürünleri toplamda %7'lik büyüme göstermiş durumda.
Surface en sonunda büyüme yaşamış durumda ve Surface Laptop satışları sayesinde bu artış %12 olarak gözüküyor. Telefon geliri ise bir kez daha "önemsiz" olarak tanımlanıyor ve 315 milyon dolarlık düşüş yaşanıyor.
Oyun geliri, %21'lik büyüme gösteren Xbox yazılım ve hizmetlerinin gücünün donanım satışlarını nötrlemesi sayesinde %1'lik artış yaşamış durumda. Xbox Live aylık aktif kullanıcı sayısı da %13'lük büyüme ile 53 milyona ulaşmış durumda.
Son olarak Akıllı Bulut geliri %14 büyümüş durumda. İşletme harcamaları %3 artarken, işletme geliri %20 artış yaşıyor.
Sunucu ürünleri ve bulut hizmetleri %17'lik büyüme göstermekte ve bu da genel olarak %90'lık Azure gelir artışından oluşuyor. Geri kalanı ise %2'lik sunucu geliri artışından kaynaklanıyor.
Levent Öztürk
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