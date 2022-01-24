Microsoft'un "Kayıp" İşletim Sistemi Andromeda, Çalışırken Göründü!

Microsoft'un bir süre önce iptal ettiği Andromeda işletim sistemi eğer yayınlansaydı, nasıl görünecekti? Merak edenlere güzel haber; Andromeda çalışırken görüntülendi!