Microsoft'un "Kayıp" İşletim Sistemi Andromeda, Çalışırken Göründü!

Microsoft, 2019 yılında Surface Duo'yu tanıtmıştı. Microsoft, bu "katlanabilir" akıllı telefonunu tanıtmadan çok önce ince, Andromeda kod adlı bir işletim sistemi üzerinde çalışıyordu. Bunun neticesinde de herkeste şöyle bir beklenti oluştu: Surface Duo, Microsoft'un bu tür katlanabilir akıllı cihazları için geliştirdiği Andromeda işletim sistemiyle çalışacaktı. Hayır, öyle olmadı. 2019 yılında Surface Duo, Android 10 işletim sistemiyle piyasaya çıktı.
Peki, şimdi ne oldu?
Microsoft'un iptal ettiği Andromeda kod adlı işletim sistemi çalışırken görüntülendi! Windows Central YouTube kanalı üzerinden yayınlanan yaklaşık 15 dakikalık bir videoda, Microsoft'un iptal ettiği Andromeda işletim sistemi, Lumia 950 akıllı telefonunda çalışırken görülebiliyor.
Hemen yukarıdaki videoda izleyebileceğiniz yazılım tamamlanmış değil. Henüz geliştirilme aşamasındayken elde edilen versiyonlarından biri olurken, yine de buna karşın gayet iyi şekilde çalıştığını söylemek doğru olabilir. Peki, Microsoft bu fikirden neden vazgeçti sorusunun cevabı ise, elbette Microsoft'ta gizli. Tabii ki Microsoft'un da bu işletim sistemine devam etmemesi için geçerli bir sebebi vardır.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın