Microsoft'un "Kayıp İşletim Sistemi" Andromeda, İşte Böyle Çalışacaktı!

Microsoft'un bir süre önce iptal ettiği Andromeda işletim sistemi eğer yayınlansaydı, nasıl görünecekti? Merak edenlere güzel haber; Andromeda çalışırken görüntülendi!

  • Ercan Uğurlu
"Kayıp" OS Andromeda, Çalışırken Göründü!

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