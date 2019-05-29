Microsoft Kuantum Kodlama Eğitimi Veriyor
Microsoft'un Alphabet ve Brilliant ile işbirliğine girerek hazırladığı online kurs, size de kuantum kodlamaya ilk adımınızı attırtacak!
- Doğan Kürşat Aktaş
Kuantum bilgisayar kavramı programlamadan bağımsız olarak göz korkutucu olabilir. Ancak Microsoft bu konuda programlama meraklılarına yardım eli uzatmak için harekete geçti. Yazılım devi, kuantum hesaplama için çevrimiçi olarak sunacağı müfredat adına Google'ın ana şirketi olan Alphabet'in bünyesinde bulunan X ve çevrimiçi kurslar sunan Brilliant ile ortaklığa gitti.
Kurs, temel kavramlarla başlıyor ve aşamalı olarak size Microsoft'un Q# dilini tanıtıyor. Bunun ardından size gerçekten karmaşık senaryolara geçmeden önce 'basit' kuantum algoritmaları yazmayı öğreten kursu aldıktan sonra web üzerindeki -kuantum devre bulmacaları dahil- her kuantum temelli problemin üstesinden gelmeniz mümkün olacak. Kursta ayrıca problemleri çözerken doğru yolda olduğunuzu teyit edebilmeniz için bir kuantum simülatörü de bulunuyor.
Kurs, uzun sürmüyor. Brilliant'a göre 16 ila 24 saat sürecek olan bu kursta başarılı olmak için sunulan tüm problemleri çözmek zorunda değilsiniz. Brilliant, "sınırlı bir süre için" ilk iki bölümü ücretsiz olarak sunuyor. Bu konsept ilginizi çekiyorsa veya ufukta görünen kuantum kodlama dalgasına hazır olduğunuzdan emin olmak istiyorsanız, bu kursa bir şans vermek isteyebilirsiniz.
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