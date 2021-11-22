Microsoft, Kullanıcılardan Gelen Windows 11 Şikayetlerine Kayıtsız Kalmıyor

Microsoft, birkaç gün önce Windows App SDK'nın 1.0 kararlı sürümünü yayınladı ve Windows geliştirici ekibi, Windows 11 alt dizininde bununla ilgili bir AUA (Bize Dilediğinizi Sorun) düzenlemeye karar verdi. Oturum sırasında, bazı kullanıcılar Windows 11'deki bazı arayüz performans düşüşlerinden şikayet ettiğinde, Windows geliştirici ekibi 2022'de bu tür sorunları çözmek için hızlı davranacaklarını söyledi. Bu, gelecek yılki Windows 11 22H2 özellik güncellemesinin daha hızlı bir şekilde karşımıza çıkabileceği anlamına geliyor.
Geliştiricilerin Windows 11 hakkındaki 2022 planı hakkında söyledikleri şu şekilde: "Performans, 2022'de bizim için bir odak alanı olacak. Bu odağın çoğu, başlangıç performansına yönelecek. Ekranda görüntülenen arayüz öğeleri açısından da performans iyileştirmeleri olacak. UI öğelerinin çoğu zaten oldukça hızlı bir şekilde işleniyor, ancak karşılaştığınız bazı yavaşlama sorunları olup olmadığını anlamakta fayda var."
Microsoft, en azından bazı yönlerden, kullanıcı geri bildirimlerini oldukça ciddiye alıyor gibi görünüyor. Örneğin firma, geçtiğimiz günlerde yeni Whiteboard uygulamasını kaldırıp eskisi ile değiştireceğini duyurdu. Bunun nedeni, kullanıcılardan gelen şikayetlerdi.
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