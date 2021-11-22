Microsoft, Kullanıcılardan Gelen Windows 11 Şikayetlerine Kayıtsız Kalmıyor

Bazı kullanıcıların Windows 11 arayüzünde yaşadıkları yavaşlama sorunu, Microsoft tarafından çok yakında çözülecek gibi görünüyor. Bu, ilk büyük Windows 11 güncellemesinin beklenenden erken gelebileceğinin de sinyallerini veriyor.