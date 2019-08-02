Microsoft, "Mac Book"u Buldu; Reklam Çekti!
Adı "Mac Book" olan birini bulmayı başaran Microsoft, onunla bir Surface reklamı çekti!
Apple'ın yıllar önce hazırladığı bir reklam kampanyasında Mac ve PC, insan kılığında hangisinin daha iyi olduğu konusunda birbiriyle tartışıyordu. Reklamı Apple yaptığından her zaman Mac kazanıyordu.
Rekabete heyecan katmak isteyen Microsoft'un pazarlama takımı, yeryüzünü didik didik arayarak Mackenzie Book (ya da Mac Book) isimli birini buldu. WalkingCat tarafından sızdırılan reklamda Mac Book'a MacBook Air ve Surface Laptop 2 ile ilgili bazı sorular soruluyor. Videoda en son MacBook Air değil, önceki nesil Air'in kullanıldığı görünüyor.
Book, doğal olarak Surface Laptop 2'nin pil, performans ve dokunmatik ekran yönünden daha iyi olduğunu söylüyor. Book'un da dediği gibi "Surface'in daha iyi dokunmatik ekranı var... çünkü bir dokunmatik ekranı var".
"Surface almalısınız. Bana güvenin. Ben Mac Book'um."
Video henüz yayınlanmadığından bir serinin parçası mı, yoksa bir defalık bir reklam mı olduğu bilinmiyor.
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