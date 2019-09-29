Microsoft, Outlook.com'da Bazı Dosya Türlerini Engelledi
Microsoft, yasaklı dosya türleri listesine 38 dosya türünü daha ekledi!
Microsoft, web tabanlı eposta hizmeti Outlook'ta yasakladığı dosya türlerinin arasına 38 dosya türü daha ekledi. Böylece yasaklı dosya türlerinin sayısı 104'e ulaştı.
Değişikliğin nedeni açıklanmadı ancak çok yakında geçerli olması bekleniyor. Değişiklik yürürlüğe girdiğinde, sistem yöneticiniz bir istisna tanımlamadığı sürece kara listedeki dosya uzantılarını Outlook üzerinden indirmenize izin verilmeyecek. Yeni engellenen dosya türlerinin genellikle zararlı içerik göndermek için kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu yüzden engellemenin kullanıcıları fazla üzmeyeceği düşünülüyor.
Engellenen dosya türleri arasında Java, PowerShell ve Python dosyaları, dijital sertifikalar ve üçüncü parti yazılımlardaki güvenlik açıklarını kullanabilecek diğer dosyalar var. Bu açıkların çoğu kapatılmış olsa da Microsoft, yazılımların eski sürümlerini kullananlar için önlem almayı tercih ediyor.
Engellenen dosya türleri arasında kullandıklarınız varsa, bu türleri beyaz listeye nasıl ekleyeceğiniz burada anlatılıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın