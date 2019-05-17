Microsoft Paint'e Yeni İşlevler Geliyor!
Kısa süre önce "ölecek" denilen, daha sonra kalacağı anlaşılan Paint'e yeni özellikler geliyor!
Microsoft'un erişim kolaylığı alanına son bir senedir önem verdiğini biliyoruz. Xbox Adaptive Controller bu konuda adeta çığır açmıştı, şimdi ise sıra Microsoft'un efsane programlarından biri olan Paint'e geldi.
Fare ve dokunmatik ekranla kullanılabilen Microsoft Paint, Mayıs 2019 güncellemesiyle eklenecek işlevler sayesinde klavyeyle kullanılabilecek. Microsoft'un daha birkaç ay önce kapatma sinyali verdiği Paint'e yeni özellikler eklemesi elbette şaşırtıcı. Yaklaşık iki yıl önce Paint'in yerini Paint 3D'nin alacağı söyleniyordu, ancak bir Windows Insider yöneticisinden yeni gelen bilgiye göre Paint, şimdilik bir yere gitmeyecek.
Peki yeni işlevler nasıl çalışıyor? Klavyedeki ok tuşlarını kullanarak fare imlecini hareket ettirebiliyor, Space tuşuna basarak seçili olan aracı etkinleştirebiliyorsunuz. Yeni denetimler hakkındaki bilgiler, bu Microsoft gönderisinde yer alıyor.
Paint 3D, MSPaint'in sunduğu işlevlerin çoğunu sunsa da MSPaint'e gelecek olan işlevler, klasik programın yakın bir gelecekte kapatılmayacağının veya kalıcı olabileceğinin işaretini veriyor.
Yenilikleri içeren Windows 10 güncellemesinin bu ay yayınlanması bekleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın