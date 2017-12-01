Microsoft Redmond Kampüsü Baştan Aşağı Yenileniyor
Apple'ın büyük bir UFO'yu andıran yeni kampüsünden sonra, Microsoft da merkezini yeniliyor. İşte "Yeni Redmond" planları...
Microsoft, 1986 yılında inşa edilen Redmond Kampüsü'nü tepeden tırnağa yenilemeyi planlıyor. Aslında yenilemeden ziyade bir genişleme olarak tanımlamak daha doğru olacak. Zira kampüs tamamlandığında tam 180 futbol sahasına eşdeğer bir araziyi kaplayacak.
Tam 8 bin yeni çalışan için planlanan bu genişleme, elbette odağına tamamen modernize bir yapılanmayı alacak. Bu alana 18 yeni bina inşa edecek olan Microsoft, toplam 6.7 milyon metrekarelik çalışma alanı, ulaşım ile dinlenme tesislerinden, çok amaçlı kullanım noktalarına ve hatta stadyumlara da ev sahipliği yapacak.
Yakın zamanda açılan Apple Park benzeri gibi görünen Microsoft'un bu girişimi, elbette bazı çevrelerce "kıskançlık" olarak addedilebilir. Ancak bunun diğer anlamı rekabet ve yenilikler iyi rekabetler neticesinde ortaya çıkıyor. 2018 yılında hız kazanacak olan yeni Redmond Kampüsü projenin 5 yıl ila 7 arasında tamamlanması planlanıyor. Bu da Microsoft'un yeni evine, en erken 2023 yılında kavuşacağını gösteriyor.
Microsoft'un yeni Redmond Kampüs projesinin detaylarını, hemen yukarıdaki videoda görebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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